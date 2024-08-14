Ново-Огарево, Московская область, 14 августа, 2024, 13:27 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 14 августа провёл встречу с временно исполняющим обязанности губернатора Калининградской области Алексеем Беспрозванных. Видео встречи опубликовала пресс-служба Кремля.

Гавриил Григоров/РИА Новости Владимир Путин и временно исполняющий обязанности губернатора Калининградской области Алексей Беспрозванных во время встречи

Врио главы региона доложил Путину о социально-экономическом развитии региона. Беспрозванных отметил, что прогнозируемый рост ВРП региона составит 4,7%. Кроме этого, совместно с Российским союзом промышленников и предпринимателей и Торгово-промышленной палатой область подготовила большую инвестиционную программу с акцентом на высокотехнологичное промышленное производство, доложил президенту врио губернатора.

Со стороны Беспрозванных было отмечено, что Калининградская область полностью обеспечивает себя по большинству продуктовых позиций. В рамках социальной политики в Калининграде открывается поликлиника на 1120 мест, а также строятся семь новых школ, добавил он. В то же время к сдаче готовятся филиалы Третьяковской галереи и Большого театра.

Во время встречи Беспрозванных затронул тему возобновления субсидирования льготных авиабилетов с мая этого года.

Путин отметил, что в отношении авиабилетов субсидирование продолжится.

«Что касается морских перевозок, потому что это основная сейчас артерия доставки и вывоза грузов, в конце 2028 года предусмотрена на заводе «Звезда» сдача очередного парома для Калининграда, а в 2029 году — ещё одного парома», — добавил российский лидер.

Как передавало ИА Регнум, 14 мая Путин назначил Антона Алиханова, который с 29 сентября 2017 года был губернатором Калининградской области, министром промышленности и торговли. На должность врио главы региона 15 мая президент назначил Алексея Беспрозванных.

4 июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что вопрос снабжения Калининграда является приоритетным для Кремля.