Калининград, 25 января, 2024, 22:52 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин в рамках поездки в Калининград провел рабочую встречу с губернатором Калининградской области Антоном Алихановым, сообщили в пресс-службе Кремля.

РИА Новости / Виталий Белоусов

Российский лидер и глава региона подробно обсудили социальные вопросы. Алиханов доложил о поддержке семей с детьми и о создании в области единой социальной службы репродуктивного здоровья.

Губернатор уточнил, власти организуют для беременных женщин медицинские, психологические и социальные консультации. По его словам, это помогло снизить количество абортов.

Глава региона также рассказал президенту о сотрудничестве властей с частными клиниками. Вместе они разрабатывают программу поддержки репродуктивного здоровья граждан.

При этом Путин отметил о необходимости поддерживать граждан на фоне больших расходов на подобные нужды.

«Только нужно людей поддерживать, потому что цены там какие», — подчеркнул он.

Кроме того, президент и губернатор в разговоре затронули и другие темы, включая среднюю продолжительность жизни в Калининградской области и комплекс мер для ее повышения.

Как сообщало ИА Регнум, 25 января Владимир Путин во время поездки в Калининградскую область принял участие в церемонии открытия производственного комплекса «Энкор», который станет крупнейшим в России заводом по выпуску компонентов для солнечной энергетики. Его построили на территории индустриального парка «Черняховск». Путин дал старт работе предприятия по видеосвязи.

Президент также провёл совещание по развитию Калининградской области. Он призвал дополнительно поддержать регион, который попал под ограничения со стороны соседних стран, намерено затруднивших логистику.

Он также дал поручение главе Минтранса РФ Виталию Савельеву быстро решить вопрос субсидирования перевозок в Калининградскую область только для её жителей и студентов. Он добавил, что эта мера позволит распространить льготу на большее число жителей региона.