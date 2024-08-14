Белград, 14 августа, 2024, 09:14 — ИА Регнум. Популярность российского лидера Владимира Путина среди жителей Западной Европы объяснима тем, что они видят в России близкие им ценности. Об этом заявил вице-премьер Сербии Александр Вулин.

Сергей Гунеев/РИА Новости Владимир Путин

Он отметил, что Путин и Россия имеют популярность у миллионов жителей Европы, в том числе немцев, которые при этом никогда не любили русских — ни во время мировых войн, ни после них.

«Они видят в РФ ценности, которые поддерживают, хотят жить со своим Богом, нацией и семьёй», — передаёт его слова «Российская газета».

Вулин добавил, что в Европе людям навязывают общество, в котором ничего этого нет.

Как сообщало ИА Регнум, 4 октября 2023 года Путин отмечал, что у России в европейских странах есть много друзей, которые разделяют традиционные ценности. По его словам, такие люди просто не выпячивают свои взгляды, в отличие от тех, кто выступает за нетрадиционные ценности.

5 марта 2023 года журнал The American Thinker заявлял, что президент России становится всё более популярным среди американцев.

Ранее Путин пояснял, что традиционные ценности — основа суверенитета и государственности России, которая формирует российскую идентичность.