Санкт-Петербург, 28 июля, 2023, 13:32 — ИА Регнум. Традиционные ценности лежат в основе существования, и приверженность им объединяет Россию и африканские страны, заявил 28 июля президент Владимир Путин на пленарном заседании саммита Россия — Африка в Санкт-Петербурге.

Михаил Терещенко/фотохост-агентство ТАСС Владимир Путин

Он отреагировал на заявление президента переходного периода Мали Ассими Гоиты, что его страна сохраняет традиционные ценности.

«Традиционные ценности — это основа нашей идентичности, нашего существования и нашего суверенитета. Безусловно, это то, что лежит в основе нашей государственности», — сказал Путин.

Президент подчеркнул, что с такой позицией согласно не только большинство населения Африки, но также многие азиатские страны, на Ближнем Востоке и в Латинской Америке.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Путин отметил особый характер отношений России со странами Африки. Он заявил, что на этом континенте ещё остались элементы колониализма, с которыми нужно бороться. Президент напомнил, что СССР и Россия помогали африканским странам, а не ограничивали сотрудничество вывозом сырья, как это делали метрополии.

Путин подчеркнул, что влияние Африки растёт в геометрической прогрессии, она становится центром силы. Президент призвал вместе бороться с гегемонией одной или нескольких стран в мире.