Вашингтон, 5 марта, 2023, 04:01 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин становится всё более популярным у американцев. Они разглядели в нём сильного политика, который заботится о стране и её народе. Такое заключение сделал автор журнала The American Thinker.

Иван Шилов ИА REGNUM Путин и Байден

Политика же Белого дома, президента США Джо Байдена всё больше утверждается как провальная.

Раньше американцам нравился исключительно здоровый образ жизни Путина — они делились в соцсетях фото российского президента за занятиями спортом. Сейчас в США пересылают другие снимки. Они хотят видеть своим лидером такого сильного главу государства, как Путин.

Автор считает, что одна из причин такой перемены в предпочтениях простых жителей — недоверие к Байдену и его команде. Американцы завидуют России.

«Это служит свидетельством высокой исторической оценки действий Путина, а также доказательством полнейшего провала администрации Байдена», — резюмировал журналист.

Как сообщало ИА REGNUM, Байден даже своей поездкой в Киев не смог убедить американцев в том, что помощь Украине оправдана.