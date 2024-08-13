Брянск, 13 августа, 2024, 23:08 — ИА Регнум. Над Брянской областью российские военные обнаружили и уничтожили средствами ПВО украинский беспилотник самолётного типа. Об этом 13 августа сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Иван Шилов ИА REGNUM Обломки БПЛА

«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА по территории Брянской области», — написал он в Telegram-канале.

В результате отражения атаки никто не пострадал. Также обошлось без разрушений. На месте работают экстренные службы.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь с 8 на 9 августа силы ПВО России нейтрализовали в нескольких регионах России в общей сложности 75 дронов. Больше всего БПЛА было уничтожено в Белгородской области — 26. Беспилотники также ликвидировали в Липецкой (19 БПЛА), Курской (семь), Брянской (пять), Воронежской (четыре) и Орловской (один) областях. Над Крымом удалось уничтожить пять беспилотников, а над черноморской акваторией — восемь.

В течение ночи 13 августа система противовоздушной обороны поразила 14 беспилотников ВСУ над тремя российскими регионами. В Министерстве обороны РФ уточнили, что 12 БПЛА самолётного типа уничтожили над Курской областью, по одному дрону сбили в Белгородской и Воронежской областях.