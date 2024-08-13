Белгород, 13 августа, 2024, 19:56 — ИА Регнум. Ситуация в Краснояружском районе Белгородской области нормализуется, сообщил 13 августа губернатор региона Вячеслав Гладков.

Telegram/Настоящий Гладков

«Ситуация уже нормализуется. Надеюсь, что мы как можно быстрее сможем вернуть жителей в свои дома», — сказал губернатор во время эфира, который вёлся в соцсети «ВКонтакте».

Глава области пообещал утром в среду сообщить дополнительные детали.

Вместе с этим Гладков опроверг данные о якобы готовящейся эвакуации жителей Белгорода.

Как передавало ИА Регнум, из Белгородской области из-за напряжённой обстановки продолжают выезжать мирные жители. Более 11 тыс. человек покинули Краснояружский район.

Кроме того, ранее власти Краснояружского района приняли решение закрыть въезд на территорию. Перед этим Вооружённые силы Украины (ВСУ) нанесли удары по трём населённым пунктам в Белгородской области, в результате чего один человек пострадал.

ВСУ 11 августа не менее 46 раз ударили беспилотниками по Белгородской области. Кроме того, по данным губернатора региона, боевики совершили за этот период времени по меньшей мере 39 обстрелов области.