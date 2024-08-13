Краснояружский район, Белгородская область, 13 августа, 2024, 06:29 — ИА Регнум. Из Белгородской области из-за напряжённой обстановки продолжают выезжать мирные жители. Более 11 тыс. человек покинули Краснояружский район, сообщил 13 августа губернатор региона Вячеслав Гладков.

Иван Шилов ИА REGNUM Вячеслав Гладков

«Вчера жители Краснояружского района выехали за пределы своих населённых пунктов. Около 1 тыс. человек находятся в пунктах временного размещения», сообщил Гладков в Telegram-канале.

Как сообщало ИА Регнум, власти Краснояружского района приняли решение закрыть въезд на территорию. Об этом написал в Telegram-канале глава района Андрей Миськов.

Вооружённые силы Украины нанесли удары по трём населённым пунктам в Белгородской области, в результате чего один человек пострадал.

ВСУ 11 августа не менее 46 раз ударили беспилотниками по Белгородской области. Кроме того, по данным губернатора региона, боевики совершили за этот период времени по меньшей мере 39 обстрелов области.