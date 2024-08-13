Тегеран, 13 августа, 2024, 19:59 — ИА Регнум. Власти Ирана уже в ближайшие часы могут принять решение об ударе по Израилю в ответ на убийство в Тегеране главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании, заявил глава Палестины Махмуд Аббас, передаёт «Газета.Ru».

Middle East Images/ABACA/TASS

13 августа глава Палестины посетил с официальным визитом Москву и провёл переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Лидеры обсудили в том числе ситуацию в зоне ближневосточного конфликта.

«Решение (об ударе Ирана. — Прим. ред.) может быть принято в течение ближайших дней или даже ближайших нескольких часов», — заявил Аббас.

Палестина не хочет войны, выступает против боевых действий и убийств мирных граждан, подчеркнул он.

Как передавало ИА Регнум, обстановка на Ближнем Востоке вновь обострилась после ракетной атаки Израиля, в результате которой 31 июля в Тегеране погиб лидер политбюро ХАМАС Исмаил Хания. Иран пообещал Израилю «достойный и жёсткий» ответ. Атака может быть предпринята в течение ближайших 24 часов, сообщил 12 августа американский телеканал Fox News со ссылкой на осведомлённые источники.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее отмечал, что Москва решительно осуждает атаку, в результате которой погиб Хания, и назвал подобные действия попыткой помешать установлению мира на Ближнем Востоке. Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что убийство Хании провоцирует новое обострение ситуации на Ближнем Востоке.