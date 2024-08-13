Москва, 13 августа, 2024, 16:42 — ИА Регнум. Переговоры президентов России Владимира Путина и Палестины Махмуда Аббаса в Ново-Огарёве завершились. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Кадр из видео

На опубликованных кадрах видно, как российский лидер после завершения переговоров провожает Аббаса до машины.

Как передавало ИА Регнум, переговоры лидеров России и Палестины прошли 13 августа. С российской стороны в переговорах участвовали глава МИД Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, начальник Главного управления Генштаба Вооружённых сил РФ Игорь Костюков и некоторые другие.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3908595" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Переговоры Владимира Путина с Махмудом Аббасом в Ново-Огарёве завершились

Во время переговоров Путин заявил, что Россия делает всё для поддержки палестинского народа. Он напомнил, что Россия направила Палестине около 700 тонн грузов различного характера.

Предыдущий визит Аббаса в Россию состоялся в конце ноября 2021 года. Через два года президент Палестины готовился посетить Россию вновь, но затем, на фоне обострения ближневосточного конфликта, Палестина попросила отложить визит.