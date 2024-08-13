Москва, 13 августа, 2024, 17:43 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин создаст в Морской коллегии советы по стратегическому развитию Военно-морского флота (ВМФ), защите интересов в Арктике и развитию морской деятельности, говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

«В Морской коллегии президентом РФ создаются Совет по стратегическому развитию Военно-Морского Флота, Совет по защите национальных интересов РФ в Арктике и Совет по развитию и обеспечению морской деятельности РФ», — сказано в документе.

Отмечается, что положения о советах Морской коллегии и их составы утверждаются председателем Морской коллегии и формируются из числа лиц, входящих в состав коллегии.

Как передавало ИА Регнум, Владимир Путин 13 августа подписал указ о создании Морской коллегии РФ, её возглавил помощник главы государства Николай Патрушев. Ведомство займётся выработкой мер, которые позволят России сохранить статус великой морской державы, отмечается в тексте указа. Также коллегия будет заниматься вопросами поддержания стратегической стабильности в мировом океане, развитием Северного морского пути и ВМФ. Кроме того, в числе задач — развитие морского потенциала России и защита национальных интересов в сфере использования ресурсов мирового океана.

В этот же день президент утвердил положение об управлении по вопросам национальной морской политики. Основными задачами управления указаны обеспечение формирования президентом национальной морской политики, подготовка и представление предложений по вопросам реализации морской политики, обеспечение интересов России в Мировом океане.