Москва, 13 августа, 2024, 15:33 — ИА Регнум. Руководство Украины понесёт заслуженное наказание за террористическую атаку на Курскую область, заявил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев на совещании о ходе гуманитарной миссии «Единой России» в регионе.

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«Украина совершила террористическую вылазку на нашу территорию. Все оценки даны президентом несколько дней назад и вчера. Они понесут за то, что сделали, безусловно, заслуженное наказание», — сказал Медведев.

Также политик пообещал «самые разные последствия» для руководства киевского режима за террористическую вылазку ВСУ на территорию российского региона.

Как передавало ИА Регнум, с 6 августа ВСУ атакуют Курскую область. Подразделения российской армии остановили их в приграничных районах, не позволив зайти вглубь территории.

Президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по ситуации в граничащих с Украиной регионах страны 12 августа заявил, что ВСУ получат достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.