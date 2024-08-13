Суд арестовал подозреваемую в госизмене сотрудницу воинской части в ЮВО
Подозреваемую в госизмене сотрудницу воинской части ЮВО арестовали на два месяца
Ростов-на-Дону, 13 августа, 2024, 12:25 — ИА Регнум. Ленинский районный суд Ростова-на-Дону арестовал сотрудницу одной из воинских частей Южного военного округа (ЮВО), подозреваемую в государственной измене. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ по региону.
Отмечается, что возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК России («Государственная измена»).
Как передавало ИА Регнум, подозреваемую задержали 13 августа сотрудники ФСБ.По данным спецслужбы, жительница Ростова-на-Дону через мессенджер Signal вступила и поддерживала контакт с представителем ГУР минобороны Украины.
Действуя по заданию Украины, задержанная в январе 2023 года поступила на службу в одну из войсковых частей ЮВО, где собирала сведения различного рода об арсеналах, базах и складах, входящих в состав округа.
Отмечалось, что собранные данные она передала иностранной спецслужбе в ходе переписки в мессенджере.