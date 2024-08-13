Ростов-на-Дону, 13 августа, 2024, 12:25 — ИА Регнум. Ленинский районный суд Ростова-на-Дону арестовал сотрудницу одной из воинских частей Южного военного округа (ЮВО), подозреваемую в государственной измене. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ по региону.

ФСБ России. Кадр из видео

Отмечается, что возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК России («Государственная измена»).

Как передавало ИА Регнум, подозреваемую задержали 13 августа сотрудники ФСБ.По данным спецслужбы, жительница Ростова-на-Дону через мессенджер Signal вступила и поддерживала контакт с представителем ГУР минобороны Украины.

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Действуя по заданию Украины, задержанная в январе 2023 года поступила на службу в одну из войсковых частей ЮВО, где собирала сведения различного рода об арсеналах, базах и складах, входящих в состав округа.

Отмечалось, что собранные данные она передала иностранной спецслужбе в ходе переписки в мессенджере.