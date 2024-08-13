Варшава, 13 августа, 2024, 11:04 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) вторглись в Курскую область, в том числе на польских танках, пишет портал Defence24.

VALDA KALNINA/EPA/ТАСС

«Одни из них — ПТ-91 Twardy. На данный момент Киеву предоставили 60 штук (хотя есть данные, что больше). Их передали в состав 22-й механизированной бригады», — говорится в сообщении.

Ранее Министерство обороны России сообщало, что 22-я механизированная бригада ВСУ принимала участие в атаке на Курскую область.

Как передавало ИА Регнум, с 6 августа ВСУ атакуют Курскую область. Подразделения российской армии остановили их в приграничных районах, не позволив зайти вглубь территории. К 12 августа потери противника на данном направлении составили до 1610 человек.

9 августа командир спецназа «Ахмат», заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что на курском направлении фиксируется очень много французских и польских наёмников.

The Times написала, что атака ВСУ на Курскую область стала самым рискованным шагом главы киевского режима Владимира Зеленского. Журналисты пояснили, что рискованность связана с тем, что это решение не поможет политику уйти от поражения.

В ходе совещания 12 августа президент России Владимир Путин потребовал обеспечить надёжное прикрытие границы с Украиной после того, как враг будет выбит с территории РФ. Оценка происходящему в приграничных областях будет дана позднее, отметил глава государства.