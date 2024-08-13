Суджанский район, Курская область, 13 августа, 2024, 09:18 — ИА Регнум. Обстановка в Суджанском районе Курской области оценивается как тяжёлая. Об этом 13 августа сообщил глава района Александр Богачев.

Минобороны России/AP/ТАСС

«Обстановка тяжёлая», — передаёт его слова РЕН ТВ.

Как сообщало ИА Регнум, 10 августа мэр города Виталий Слащев заявил, что украинские формирования не смогли захватить город Суджу в Курской области, а заявления об этом являются ложью и киевской пропагандой.

С 6 августа ВСУ атакуют Курскую область. Подразделения российской армии остановили их в приграничных районах и не позволили зайти вглубь территории. Потери противника на данном направлении к 12 августа составили до 1610 человек.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Вооружённые силы дадут жёсткий ответ ВСУ на удары по российским регионам. Она отметила, что украинские ракетные обстрелы и атаки беспилотниками по российским регионам носят ярко выраженный террористический характер. Она добавила, что эти действия нацелены на уничтожение гражданской инфраструктуры, а также на убийство и запугивание мирных жителей.

Президент России Владимир Путин назвал атаку ВСУ на Курскую область очередной масштабной провокацией Киева. Он отметил, что вооружённые формирования Украины ведут неизбирательную стрельбу из различных видов оружия, атакуя жилые дома, машины скорой помощи, гражданские здания ракетами.