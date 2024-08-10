Суджа, Курская область, 10 августа, 2024, 08:10 — ИА Регнум. Украинские формирования не смогли захватить город Суджа в Курской области, заявления об этом являются ложью и киевской пропагандой. Об этом 10 августа заявил мэр города Виталий Слащев.

Социальные сети Виталий Слащев

«Суджа наша, не верьте украинской пропаганде», — процитировала его слова «Газета.Ru».

Градоначальник также призвал «не сеять панику».

Как сообщало ИА Регнум, Вооружённые силы Украины (ВСУ) 6 августа начали атаки на Курскую область. В Министерстве обороны 7 августа заявили, что армия России не позволила противнику пробиться внутрь российской территории.

Официальный представитель оборонного ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков 9 августа рассказал, что российские военные пресекали попытки украинских войск прорваться вглубь территории страны в Курской области. За сутки ВСУ потеряли на этом направлении до 945 бойцов.

В Минобороны также рассказали, что российские авиация и ракетные войска поразили резервы украинских боевиков в Сумской области. Армия России также нанесла удары по живой силе и технике ВСУ в населенных пунктах Дарьино, Гоголевка, Меловой, Никольский и на западной окраине Суджи. В ведомстве также сообщили, что ВС РФ наращивают силы, ведущие активные боевые действия с украинскими боевиками в Суджанском районе Курской области.