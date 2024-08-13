Харьков, Украина, 13 августа, 2024, 08:06 — ИА Регнум. Российские военные высокоточным ударом ликвидировали пункт управления киевских боевиков, который был обустроен в жилом частном доме под Купянском Харьковской области. Об этом сообщил в Telegram-канале 13 августа военный эксперт Андрей Марочко.

Алексей Даничев/РИА Новости

По словам Марочко, российские бойцы узнали, что ВСУ разместили пункт управления в одном из частных домов Куриловки. По адресу были отправлены разведчики.

«После подтверждения данных ночью высокоточным боеприпасом было нанесено огневое поражение», — добавил эксперт.

В пункте находились украинские военные.

Как сообщало ИА Регнум, за ночь система противовоздушной обороны нейтрализовала 14 беспилотников ВСУ над тремя российскими регионами.

12 БПЛА самолётного типа уничтожили над Курской областью, по одному дрону сбили в Белгородской и Воронежской областях.

За ночь 12 августа силы ПВО России сбили по меньшей мере 18 беспилотных летательных аппаратов. В частности, над Курской областью обезвредили 11 БПЛА, пять — над Белгородской областью и два — над Воронежской.

Российские военные при помощи гаубиц Д-30 в приграничных районах Курской области уничтожили около 30 боевиков украинской армии.