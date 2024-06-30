Москва, 30 июня, 2024, 06:39 — ИА Регнум. Орбиту Международной космической станции скорректировали на 1,36 километра в рамках подготовки к осенней пересменке экипажей. Об этом в воскресенье, 30 июня, сообщили в Роскосмосе.

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«Сегодня орбиту МКС скорректировали для обеспечения запуска пилотируемого корабля «Союз МС-26» и приземления «Союза МС-25», запланированных в сентябре 2024 года», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте российской госкорпорации.

Отмечается, что двигатели грузового корабля «Прогресс МС-25» запустились в 01:39 по московскому времени и проработали 536 секунд, выдав импульс величиной 0,78 м/с. Таким образом, средняя высота орбиты станции увеличилась на 1,36 километра.

В Роскосмосе напомнили, что запуск пилотируемого корабля «Союз МС-26» с космодрома Байконур, согласно плану, состоится 11 сентября. В основной экипаж экспедиции на МКС входят российские космонавты Алексей Овчинин и Иван Вагнер и астронавт NASA Дональд Петтит.

Как передавало ИА Регнум, ранее сообщалось, что грузовой корабль «Прогресс МС-29», доставленный на космодром Байконур 17 июня, отправится к Международной космической станции осенью 2024 года. Грузовой корабль установили на рабочее место для процедуры приёмки и дальнейшей консервации, специалисты проверили работу механизмов раскрытия панелей солнечных батарей.