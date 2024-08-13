Лондон, 13 августа, 2024, 03:40 — ИА Регнум. Одно из морских судов подверглось нападению у берегов йеменского порта Ходейда. Об этом 12 августа сообщил Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (United Kingdom Maritime Trade Operations, UKMTO) в социальной сети X.

Wang Shang/XinHua/Global Look Press

По официальной информации, инцидент произошёл в 63 морских милях или около 116,6 км к юго-западу от Ходейды.

Происшествие классифицировали как нападение, власти начали расследование, указали в ведомстве. Судам рекомендовали осторожно проходить в данном районе и сообщать о любой подозрительной активности.

Как передавало ИА Регнум, 3 августа произошло нападение на британское судно. Атака проводилась в 170 морских милях к юго-западу от Адена в Йемене.

Осенью 2023 года на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке представители йеменского движения «Ансар Аллах» (хуситы) начали атаковать связанные с Израилем и его союзниками суда. Хуситы пригрозили, что не позволят связанным с Израилем судам проходить через воды Красного моря до тех пор, пока операция в палестинском анклаве не прекратится.

В январе 2024 года США и Великобритания начали наносить ответные удары по позициям йеменских повстанцев.