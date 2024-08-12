Москва, 12 августа, 2024, 19:18 — ИА Регнум. Российские военные завершают зачистку от Вооружённых сил Украины (ВСУ) и националистов ряда населённых пунктов на донецком направлении, сообщили 12 августа в Минобороны РФ.

Tsitsagi Nikita/Global Look Press

«Завершается зачистка от ВСУ и националистов населённых пунктов Ивановка, Сергеевка, Макеевка, Кирово, Артёмово и Желанное», — сказано в сообщении.

Российское военное ведомство уточнило, что всего в июле группировками российских войск «Центр» и «Юг» освобождены от противника 19 населённых пунктов Донецкой Народной Республики.

При этом за прошедшую неделю, добавили в Минобороны, на донецком направлении освобождены населённые пункты Тимофеевка и Веселое

Также в ведомстве подчеркнули, что ВС РФ нарастили темпы наступления на донецком направлении, удерживая инициативу.

Нападение Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Курскую область не снизило интенсивность наступления российских войск на других участках фронта, говорится в статье американской газеты The New York Times (NYT).

В свою очередь президент России Владимир Путин 12 августа сообщил, что ВС РФ продвигаются вперёд по всей линии соприкосновения. По словам российского лидера, темпы продвижения ВС РФ по всему фронту увеличились в 1,5 раза.