Москва, 12 августа, 2024, 19:10 — ИА Регнум. ВС РФ нарастили темпы наступления на донецком направлении, удерживая инициативу. Об этом сообщили в Минобороны России.

Станислав Красильников/РИА Новости

«Вооружённые Силы России нарастили темпы наступления на донецком направлении. 12 августа подразделениями российских войск в результате активных действий освобождён населённый пункт Лисичное Донецкой Народной Республики», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что ВС России по-прежнему удерживают инициативу на донецком направлении, успешно взламывая оборону противника.

Как передавало ИА Регнум, нападение Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Курскую область не снизило интенсивность наступления российских войск на других участках фронта, говорится в статье американской газеты The New York Times (NYT).

В свою очередь президент России Владимир Путин 12 августа сообщил, что ВС РФ продвигаются вперёд по всей линии соприкосновения. По словам российского лидера, темпы продвижения ВС РФ по всему фронту увеличились в 1,5 раза.

В Минобороны 12 августа доложили, что за минувшие сутки российские бойцы из группировки «Центр» улучшили тактическое положение, а также нанесли поражение формированиям 32-й механизированной бригады ВСУ, 14-й и 15-й бригад нацгвардии. Бои шли в районах населённых пунктов Торецк, Гродовка и Миролюбовка ДНР.

Кроме того, за сутки в общей сложности войска группировки нанесли удары по 385 выявленным целям украинских формирований, включая четыре опорных пункта ВСУ в районе Новгородского и Кирова.