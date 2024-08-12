Киев, 12 августа, 2024, 12:28 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский оказывал давление на командующих ВСУ, чтобы они согласились начать атаку на Курскую область, отметили в своей публикации 12 августа обозреватели британского издания The Sunday Times.

IMAGO/PRESIDENT OF UKRAINE apa/Global Look Press

Генералы ВСУ сомневались в необходимости атаки, поскольку у украинской армии есть значительные проблемы с личным составом и ресурсами даже при нынешней линии фронта, указали авторы.

«В Киеве уже многие месяцы ни для кого не секрет, что (Зеленский. — Прим. ред.) оказывал давление на командующих, чтобы начать летнее контрнаступление. Они колебались из-за проблем Украины с людьми и ресурсами», — сказано в материале.

Решение атаковать Курскую область — рискованное и сомнительное, ход конфликта оно не изменит, зато истощит ВСУ в ещё большей степени, добавили авторы.

Как передавало ИА Регнум, силы украинской армии с 6 августа атакуют Курскую область. Подразделения ВС РФ остановили их в приграничных районах, не позволив зайти вглубь территории. С начала боёв на этом направлении противник потерял, по данным на 11 августа, до 1350 военных, 29 танков и другую технику.

Часть украинских военных недовольна нападением ВСУ на Курскую область, заявил 9 августа заместитель главного редактора немецкой газеты Bild Пауль Ронцхаймер. ВСУ не хватает бойцов на фронте, и многие удивляются решению провести в такой ситуации нападение, отмечал он.

В Белгородской, а также в Курской и Брянской областях ранее объявили режим контртеррористической операции из-за повышения уровня диверсионно-террористических угроз со стороны ВСУ.

Россия якобы готовит жёсткий ответ на атаку ВСУ на Курскую область, сообщила 11 августа британская газета The Times со ссылкой на высокопоставленный источник минобороны Украины. По этим данным, могут быть нанесены массированные удары по правительственным зданиям в Киеве.