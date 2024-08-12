Москва, 12 августа, 2024, 12:35 — ИА Регнум. Курьеры фирмы, доставлявшей суши блогера Гусейна Гасанова, отсудили у него более полумиллиона рублей, не выплаченных за доставку по договору. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Гусейн Гасанов

Как указано в публикации, организация, сотрудники которой развозили роллы, подала в суд на компанию Гасанова. Она требовала вернуть 645 тысяч рублей за услуги, предоставленные по заключённому договору. Суд постановил выплатить сотрудникам службы доставки 573 тысячи рублей. Помимо этого предприниматель потратил ещё 200 тысяч рублей на судебные издержки, в том числе на юриста и оплату государственной пошлины.

В сообщении поясняется, что весной 2023 года блогер открыл компанию, которая позиционировала свои роллы как «самые брутальные и фотогеничные», однако в июле 2024 года Гасанов закрыл фирму. После этого организация, курьеры которой развозили роллы, подала в суд.

10 июля глава Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерина Мизулина заявила, что задолжавший налоговой более 128 млн рублей Гасанов находится в бегах.

15 июня налоговая инспекция в Москве подала в суд иск о неуплате Гасановым долга в размере 144,8 млн рублей.

Теперь в связи с огромным неуплаченным долгом ФНС пытается изъять имущество блогера. Ведомство намерено при помощи суда забрать два элитных автомобиля — Rolls-Royce Cullinan 2020 года и Chevrolet Tahoe 2022 года. Помимо этого блогер может лишиться апартаментов в Neva Towers комплекса «Москва-Сити». Их стоимость доходит до 150 млн рублей.

Как сообщало ИА Регнум, в конце апреля 2023 года в ФНС заявили о проведении проверки порядка трёх десятков блогеров на причастность к неуплате налогов, а также к отмыванию денег. В их числе оказался и Гасанов.