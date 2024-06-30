Москва, 30 июня, 2024, 13:11 — ИА Регнум. Федеральная налоговая служба пытается изъять имущество блогера Гусейна Гасанова и намерена через суд забрать два элитных автомобиля и апартаменты в «Москва-Сити». Причиной такого решения стал огромный неуплаченный долг Гасанова. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Владимир Андреев/URA.RU/ТАСС Гусейн Гасанов

Ведомство просит взыскать Rolls-Royce Cullinan 2020 года и Chevrolet Tahoe 2022 года стоимостью до 50 и 11 млн рублей соответственно.

Также блогер может лишиться апартаментов в Neva Towers комплекса «Москва-Сити». Стоимость жилья, площадь которого составляет 124 кв. м, доходит до 150 млн рублей.

Производство по заявлению ФНС в отношении индивидуального предпринимателя Гасанова возбудил Арбитражный суд. На данный момент блогер должен налоговой 128,5 млн рублей.

Как сообщало ИА Регнум, в конце апреля прошлого года стало известно, что ФНС проверит порядка трёх десятков блогеров на причастность к неуплате налогов и отмыванию денег. В их числе упоминался Гасанов.

Гасанов предложил интернет-курс «Мышление миллионера», за что в блогерской среде его назвали инфоцыганом, как и автора «Марафона желаний» Елену Блиновскую, которая сейчас находится в СИЗО по уголовным делам о неуплате налогов и отмывании денег.

ФНС в мае выявила долг блогера в размере 153 млн рублей. Поскольку Гасанов не предоставил налоговую декларацию, счета его компании «Банда фудс», которая занимается доставкой еды и ресторанным бизнесом, полученным от отца, заблокировали.

15 июня Налоговая инспекция в Москве подала в суд иск о неуплате Гасановым долга в размере 144,8 млн рублей.