Москва, 10 июля, 2024, 14:31 — ИА Регнум. Блогер Гусейн Гасанов, задолжавший налоговой более 128 млн рублей, находится в бегах. Об этом заявила глава Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерина Мизулина.

Соцсети Блогер Гусейн Гасанов

«После нашего обращения в МВД на скамера Гасанова обратили внимание: налоговая обратилась с иском в суд, ряд его компаний закрыты за долги перед государством, а сам он находится в бегах», — написала Мизулина в Telegram-канале.

Она также выразила надежду на то, что ФНС, МВД и Следственный комитет проведут проверку в отношении блогеров Асхаба Тамаева и Эдварда Била (настоящее имя — Эдуард Биль), материалы по которым в СК направили ещё в декабре.

Как сообщало ИА Регнум, в конце апреля прошлого года стало известно, что ФНС проверит порядка трёх десятков блогеров на причастность к неуплате налогов и отмыванию денег. В их числе упоминался и Гасанов.

Он предложил интернет-курс «Мышление миллионера», за что в блогерской среде его назвали инфоцыганом, как и автора «Марафона желаний» Елену Блиновскую, которая сейчас находится в СИЗО по уголовным делам о неуплате налогов и отмывании денег.

ФНС в мае выявила долг блогера в размере 153 млн рублей. Поскольку Гасанов не предоставил налоговую декларацию, счета его компании «Банда фудс», которая занимается доставкой еды и ресторанным бизнесом, полученным от отца, заблокировали.

15 июня налоговая инспекция в Москве подала в суд иск о неуплате Гасановым долга в размере 144,8 млн рублей.

Теперь из-за огромного неуплаченного долга ФНС пытается изъять имущество блогера и намерена через суд забрать два элитных автомобиля и апартаменты в «Москва-Сити». Как уточнил источник телеканала РЕН ТВ, ведомство просит взыскать Rolls-Royce Cullinan 2020 года и Chevrolet Tahoe 2022 года стоимостью до 50 и 11 млн рублей соответственно. Также блогер может лишиться апартаментов в Neva Towers комплекса «Москва-Сити». Стоимость жилья, площадь которого составляет 124 кв. м, доходит до 150 млн рублей.

Производство по заявлению ФНС в отношении индивидуального предпринимателя Гасанова возбудил Арбитражный суд. На данный момент блогер должен налоговой 128,5 млн рублей.