Москва, 15 июня, 2024, 16:35 — ИА Регнум. Налоговая инспекция в Москве подала в суд иск о неуплате долга в размере 144,8 млн рублей блогером Гусейном Гасановым. Информация об этом содержится в базе данных Федеральной налоговой службы.

Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) Блогер Гусейн Гасанов

ФНС в мае выявила долг блогера в размере 153 млн рублей. Поскольку Гасанов не предоставил налоговую декларацию, счета его компании «Банда фудс» заблокировали. Компания занимается доставкой еды и ресторанным бизнесом, полученным от отца.

Как сообщало ИА Регнум, в конце апреля прошлого года стало известно, что ФНС проверит порядка трёх десятков блогеров на причастность к неуплате налогов и отмыванию денег. В их числе упоминался Гасанов.

Гасанов предложил интернет-курс «Мышление миллионера», за что в блогерской среде его назвали инфоцыганом, как и автора «Марафона желаний» Елену Блиновскую, которая сейчас находится в СИЗО по уголовным делам о неуплате налогов и отмывании денег.

Также Гасанов попал в антирейтинг нарушителей ПДД по версии «Известий».