Энергодар, Запорожская область, 12 августа, 2024, 11:55 — ИА Регнум. Удары Вооружённых сил Украины (ВСУ) по градирне Запорожской АЭС означают выход Киева на уровень адресной агрессии против атомных объектов, заявил 12 августа гендиректор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв в эфире телеканала «Россия 24».

Алексей Коновалов/ТАСС

По его словам, украинские войска ударами по атомной электростанции хотели накрыть не только градирню, но и пожарных. Лихачёв подчеркнул, что «Росатом» расценивает атаку ВСУ на ЗАЭС как целенаправленный удар по безопасности станции.

Глава «Росатома» также не исключил, что придётся проводить работы по замене градирни ЗАЭС.

Как передавало ИА Регнум, вечером 11 августа глава Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что город Энергодар подвергся атаке ВСУ, в связи с чем вспыхнул пожар на объекте охладительных систем ЗАЭС. Директор по коммуникациям станции Евгения Яшина позднее уточнила, что произошедшее никак не сказалось на работе АЭС.

На следующий день эксперты МАГАТЭ получили информацию о предполагаемой атаке беспилотника на одну из градирен (охладительную башню) Запорожской АЭС. Кроме того, эксперты стали свидетелями сильного тёмного дыма, который шёл из северного района ЗАЭС после многочисленных взрывов, которые прозвучали вечером.

ГУ МЧС по региону информировало 12 августа, что радиационный фон на территории Запорожской области после атаки ВСУ находится в норме.