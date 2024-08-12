Париж, 12 августа, 2024, 10:58 — ИА Регнум. Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо потребовал остановить НАТО после атаки Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС). Соответствующее заявление появилось на его странице в социальной сети Х.

Константин Михальчевский/РИА Новости

«НАТО готово на всё, чтобы раздуть всеобщий пожар! Остановите НАТО, да здравствует мир!» — написал он.

Филиппо отметил, что глава киевского режима Владимир Зеленский сделал шаг в сторону «кошмара», разрешив частям ВСУ совершить атаку на атомную станцию.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 11 августа глава Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что город Энергодар подвергся атаке ВСУ, в связи с чем вспыхнул пожар на объекте охладительных систем ЗАЭС, однако произошедшее никак не сказалось на работе АЭС.

12 августа эксперты МАГАТЭ получили информацию о предполагаемой атаке беспилотника на одну из градирен (охладительную башню) Запорожской АЭС. Кроме того, эксперты стали свидетелями сильного тёмного дыма, который шёл из северного района ЗАЭС после многочисленных взрывов, которые прозвучали вечером.

В этот же день генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси сообщил, что удар беспилотника не отразился на ядерной безопасности Запорожской АЭС. Он добавил, что атаки увеличивают риск ядерной аварии.

12 августа директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина уточнила, что градирня Запорожской атомной электростанции выгорела изнутри после атаки беспилотников со стороны ВСУ.