Энергодар, Запорожская область, 12 августа, 2024, 09:49 — ИА Регнум. Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси сообщил, что удар беспилотника по Запорожской АЭС не отразился на ядерной безопасности объекта. Это следует из заявления, которое опубликовано на сайте организации.

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«Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси подтвердил, что это не повлияет на ядерную безопасность», — указано в сообщении.

Гросси отметил, что любые военные действия против станции являются явным нарушением пяти конкретных принципов защиты объекта, которые были установлены Советом Безопасности ООН в мае 2023 года. Он добавил, что атаки ставят под угрозу ядерную безопасность, а также увеличивают риск ядерной аварии.

Как сообщало ИА Регнум, 12 августа эксперты МАГАТЭ получили информацию о предполагаемой атаке беспилотника на одну из градирен Запорожской АЭС. Помимо этого, эксперты стали свидетелями сильного тёмного дыма, который шёл из северного района ЗАЭС после многочисленных взрывов, которые прозвучали вечером.

Ранее директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина сообщила, что инфраструктура станции впервые получила серьёзные повреждения за всё время атак со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). В связи с этим произошло возгорание на объекте охладительных систем станции, однако оно никак не сказалось на работе АЭС.