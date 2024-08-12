Москва, 12 августа, 2024, 08:19 — ИА Регнум. Вооружённые силы России за сутки уничтожили на курском направлении рекордное количество военных ВСУ, сообщил командир спецназа «Ахмат», заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов.

Oleg Spiridonov/Global Look Press

По его словам, в районе Мартыновки и суджанского направления был уничтожен один танк, семь единиц БТР-БМП, 13 единиц боевых бронированных машин, один грузовой автотранспорт, один микроавтобус, девять единиц пикапов, орудие Д-30, станция РЭР «Пластун» и «огромное количество фашистов».

«Такого количества уничтоженного противника в день у нас не было ни разу за всю СВО. Благо вы не в норах сидите, откуда каждого из вас по отдельности приходилось выковыривать. Этим действом вы сами решили вопрос ускорения вашего полного уничтожения», — написал он в Telegram-канале.

Как передавало ИА Регнум, силы украинской армии с 6 августа атакуют Курскую область. Подразделения ВС РФ остановили их в приграничных районах, не позволив зайти вглубь территории. С начала боёв на этом направлении противник потерял, по данным на день 11 августа, до 1350 военных, 29 танков и другую военную технику.

Глава Чечни Рамзан Кадыров вечером 11 августа сообщил, что прибывшие в Курскую область подразделения спецназа «Ахмат» уничтожили колонну ВСУ с личным составом. Российские бойцы захватили трофейное вооружение и технику противника.

Кроме того, российские войска атакуют силы противника на территории Сумской области, через которую ВСУ перебрасывают силы для атаки на приграничные районы. 11 августа авиация и ракетные войска ВС РФ нанесли удары по резервам, а также по трём установкам американского ЗРК Patriot и радиолокационной станции AN/МPQ-65 из их состава.