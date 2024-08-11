Грозный, 11 августа, 2024, 20:22 — ИА Регнум. Подразделения спецназа «Ахмат» российской армии уничтожили в Курской области колонну ВСУ с личным составом, заявил 11 августа глава Чечни Рамзан Кадыров.

Станислав Красильников/РИА Новости

«Совместно с 810-й отдельной гвардейской бригадой морской пехоты уничтожили колонну укронатовской техники вместе с личным составом. Уцелевшие были заблокированы недалеко от места боевого соприкосновения», — написал он в Telegram-канале.

Кадыров подчеркнул, что судьба оставшихся там боевиков ВСУ уже понятна. Предположительно, колонна везла боеприпасы и другое вооружение, чтобы закрепиться за позиции. По тому, какая там была амуниция, видно, что к этой провокации имеет отношение НАТО, заявил он. Теперь российские бойцы получили трофейное вооружение и технику западного образца.

Глава Чечни отдельно отметил российских морпехов. Они действовали слаженно и максимально эффективно. Кадыров назвал их настоящими воинами.

Как сообщало ИА Регнум, украинские формирования с 6 августа атакуют Курскую область. Российские бойцы остановили их в приграничных районах и не дали прорваться вглубь территории. Всего за время боёв на этом направлении противник потерял, по данным на 11 августа, до 1350 военнослужащих и 29 танков.

Боец подразделения спецназа «Ахмат» с позывным Псих 11 августа сообщил, что полк прибыл в Курскую область и начал уничтожать противника. Техники у украинской стороны очень много, в её ликвидации помогают FPV-дроны.

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов 11 августа сообщил о прибытии в регион дополнительных сил и средств российской армии. Он отметил, что силовые структуры делают всё, чтобы стабилизировать ситуацию в приграничье.

Телеведущий ВГТРК Владимир Соловьёв 11 августа заявил о росте количества желающих заключить контракт с Минобороны РФ на фоне атак ВСУ на Курскую область. При этом среди решивших служить в армии стало больше добровольцев в возрасте до 30 лет.