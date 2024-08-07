Москва, 7 августа, 2024, 07:23 — ИА Регнум. Российская система противовоздушной обороны перехватила и уничтожила за ночь 7 августа в общей сложности 11 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) украинской армии в четырёх регионах России, сообщило Министерство обороны РФ.

Иван Шилов ИА Регнум Украинский БПЛА

Ведомство в своём Telegram-канале уточнило, что над территорией Белгородской области военные нейтрализовали три дрона, а над Курской областью — четыре. Ещё по два беспилотника удалось обезвредить в небе над Воронежской и Ростовской областями.

Как сообщало ИА Регнум, ранее врио главы Курской области Алексей Смирнов написал про три БПЛА, сбитых в его регионе. Он призвал жителей не приближаться к фрагментам беспилотников.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев также проинформировал о нескольких сбитых беспилотниках. Один из них в результате падения повредил фасад верхних этажей жилого дома на улице Березовая Роща в Воронеже. Фрагменты ещё одного беспилотника выбили стёкла в нескольких квартирах дома на Ленинском проспекте. Также получили повреждения несколько автомобилей.

Информацию о двух нейтрализованных БПЛА в Ростовской области подтвердил глава региона Василий Голубев. По словам губернатора, их обнаружили в северной части области.