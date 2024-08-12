Луганск, 12 августа, 2024, 05:26 — ИА Регнум. Деятельность гражданки Украины, собиравшей и передававшей сведения военного характера украинским спецслужбам, пресекли сотрудники ФСБ России в Луганске. Об этом 11 августа сообщила пресс-служба управления ведомства по Луганской Народной Республике (ЛНР).

Иван Шилов ИА REGNUM

По итогам оперативно-разыскных мероприятий удалось установить, что жительница Марковского района действовала по заданию Службы безопасности Украины, передавая противнику разведданные для подготовки и нанесения ракетных ударов по городу Луганску.

Отмечается, что женщина сотрудничала с СБУ в течение 2022–2023 годов. Украинку задержали, в отношении неё возбуждено уголовное дело по статье о шпионаже. Санкции статьи предусматривают лишение свободы на срок от десяти до двадцати лет.

Ранее ИА Регнум сообщало, что ФСБ Херсонской области задержала жителя Новой Каховки по подозрению в государственной измене. С августа 2023 года фигурант по заданию украинских спецслужб осуществлял сбор и передачу СБУ сведений о местах дислокации российских военных, а также вооружения и военной техники ВС России с целью срыва выполнения военными задач в рамках спецоперации. Задержанному грозит длительный тюремный срок, вплоть до пожизненного лишения свободы.

Жительницу Запорожской области приговорили к семи годам колонии общего режима за подготовку теракта, а также незаконное хранение наркотиков. По версии следствия, женщина планировала совершить террористический акт в сентябре 2022 года на территории Запорожской области, однако была задержана правоохранителями.

29 июля Росгвардия сообщила, что в Запорожской и Херсонской областях были задержаны 25 местных жителей, подозреваемых в пособничестве Вооружённым силам Украины (ВСУ). Подозреваемых передали сотрудникам МВД и ФСБ. Четверо из них занимались шпионажем. Они собирали информацию о действиях российских силовиков и передавали украинским кураторам. Восьмерых задержанных подозревают в госизмене.