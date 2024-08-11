Энергодар, Запорожская область, 11 августа, 2024, 23:40 — ИА Регнум. Пожар, который начался вечером 11 августа в районе расположения градирен Запорожской АЭС после атаки ВСУ по Энергодару, удалось локализовать. Об этом сообщили на станции.

Petrov Sergey/Global Look Press

Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий написал, что город Энергодар подвергся обстрелу украинской армии. После этого вспыхнул пожар на объекте охладительных систем Запорожской АЭС.

В заявлении в Telegram-канале станции отмечается, что опасности дальнейшего горения нет.

«Пожар в районе расположения градирен ЗАЭС, возникший в результате обстрела ВСУ, локализован и угроз дальнейшего горения нет», — говорится в тексте.

Представители предприятия также подчеркнули, что нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации станции не наблюдается.

Как сообщало ИА Регнум, глава комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов уточнил, что для удара по Запорожской АЭС украинские военные применили беспилотник. Его запустили из города Никополя Днепропетровской области.

Директор по коммуникациям станции Евгения Яшина подтвердила, что ВСУ использовали для нападения дрон. Она также уточнила, что в результате удара и возникшего после пожара никто не пострадал.