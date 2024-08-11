Москва, 11 августа, 2024, 19:58 — ИА Регнум. Вооружённые силы России нанесли удар по военной части на окраине Одессы, где находятся склады с боекомплектом. Об этом 11 августа сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Евгений Биятов/РИА Новости

«Буквально несколько минут назад был прилёт, который слышала вся Одесса. Прилетело по окраине в Нерубайском. Там находится военная часть. А в части, кто бы мог подумать, — склады с БК», — написал он в Telegram-канале.

Минобороны России пока не сообщало о нанесении ударов по военным объектам ВСУ в Одессе.

Как передавало ИА Регнум, 2 августа украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе на фоне объявленной воздушной тревоги. Лебедев в тот же день рассказал, что российские военные уничтожили в районе посёлка Котовского два зенитных ракетных комплекса Patriot.

24 июля Лебедев заявил об ударе по судоремонтному заводу в Измаиле Одесской области. По его данным, в результате атаки ранения получили 32 иностранных наёмника, которые находились в этом районе. ВСУ эвакуировали раненых на территорию Румынии.