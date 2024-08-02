Одесса, Украина, 2 августа, 2024, 14:29 — ИА Регнум. В Одессе прогремели взрывы, сообщает украинское издание «Страна. ua».

Ксения Михайлова/РИА Новости

Вместе с этим издание сообщает о работе противовоздушной обороны (ПВО). В нескольких областях Украины, включая Одесскую, ранее была объявлена тревога воздушной опасности.

Министерство обороны России на данный момент не сообщало об ударах по военным объектам в Одесской области.

Как передавало ИА Регнум, на Украине 31 июля серия взрывов прогремела в подконтрольном Киеву Херсоне. Об этом в Telegram-канале сообщил назначенный украинскими властями глава Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко.

В свою очередь координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил о массированной атаке российских военных в ночь на 31 июля на военные объекты и живую силу ВСУ в городах и населённых пунктах Украины.

С 10 октября 2022 года российские военные наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Так Россия отвечает на теракт по Крымском мосту, организованный, по данным следствия, украинскими спецслужбами. Воздушную тревогу в украинских регионах объявляют ежедневно, иногда на территории всей страны.