Москва, 11 августа, 2024, 15:17 — ИА Регнум. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании ДТП с машиной каршеринга в Москве, которое устроил подросток. Об этом 11 августа сообщила пресс-служба ведомства.

Прокуратура Москвы

Отмечается, что на Южнобутовской улице 15-летний водитель не справился с управлением и врезался в стену жилого дома. В результате один подросток погиб на месте, ещё двое госпитализированы.

«Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, 11 августа группа подростков на автомобиле врезалась в жилой дом на Южнобутовской улице в Москве. По данным Telegram-канала «112», они купили ворованный аккаунт каршерингового сервиса, после чего решили прокатиться по югу столицы.

Юный водитель не справился с управлением и врезался в фасад здания. Сидевший на пассажирском сидении парень 2009 года рождения погиб на месте. Виновник аварии с места происшествия скрылся, но позднее был задержан. Возбуждено уголовное дело.