Москва, 11 августа, 2024, 10:52 — ИА Регнум. Группа подростков на автомобиле каршеринга врезалась в жилой дом на Южнобутовской улице в Москве, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

Прокуратура Москвы

Как сообщил Telegram-канал «112», подростки купили ворованный аккаунт каршерингового сервиса, после чего решили прокатиться по югу столицы. Юный водитель не справился с управлением и врезался в фасад здания. Сидевший на пассажирском сидении парень 2009 года рождения погиб на месте. Ещё трое подростков, в том числе 2008 и 2011 года рождения, доставлены в больницы.

«Водитель автомобиля покинул место дорожной аварии. Предварительно, он является несовершеннолетним», — отметили в ведомстве.

Прокуратура Юго-Западного административного округа взяла на контроль установление обстоятельств случившегося. Правоохранители проведут проверку, по результатам которой примут решение о возбуждении уголовного дела по ч. 4 ст. 264 УК РФ («Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека»).

Так как статья относится к категории особо тяжких преступлений в отношении несовершеннолетнего, процессуальные решения будет принимать территориальный орган Следственного комитета.

Как передавало ИА Регнум, в начале июня пятеро подростков в селе Байкит в Красноярском крае угнали автомобиль «Волга», принадлежащий отцу одного из них. По данным Telegram-канала «112», автомобиль вскоре вылетел с дороги и попал в кювет. В результате двое несовершеннолетних погибли на месте, двоих доставили в больницу в тяжёлом состоянии, один отделался небольшими травмами.