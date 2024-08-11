Москва, 11 августа, 2024, 15:51 — ИА Регнум. Электромонтажники, комлектовщики и слесари получают среди рабочих самые большие зарплаты в России, сообщила 11 августа директор по аналитике, Data Science и исследованиям сервиса «Работа. ру» Елена Артемьева.

Андрей Эрштрем/ИЗВЕСТИЯ

Зарплаты у электромонтажников как у рабочих наиболее востребованной специальности начинаются от 103 тыс. рублей.

«На втором месте находятся комплектовщики (86,6 тыс. рублей), на третьем — слесари (85,4 тыс. рублей)», — процитировал Артемьему РЕН ТВ.

Как сообщила эксперт, разнорабочим в России работодатели предлагают в среднем 78 тыс. рублей, электромонтёрам — 76,8 тыс. рублей, электрикам — 71,1 тыс. рублей. Средняя зарплата грузчика составляет в среднем 52 тыс. рублей, газовщика — 48,7 тыс. рублей.

Как сообщало ИА Регнум, в России с начала года почти на треть вырос спрос на сотрудников станций техобслуживания. Больше всего (на 59%) увеличился спрос на детейлеров, в полтора раза — на автослесарей. Спрос на автоэлектриков стал больше на 47%. Как сообщила HR-директор сети СТО Fit Service Ирина Кулиева, средняя зарплата рабочих станций техобслуживания составляет 75 тыс. рублей.

По данным сервиса HeadHunter, самые низкие зарплаты в России у дворников (32,6 тыс. рублей), уборщиков (37,3 тыс. рублей), а также у учителей (41,9 тыс. рублей), мерчандайзеров (43,9 тыс. рублей), психологов (45,6 тыс. рублей) и кассиров-операционистов (48,4 тыс. рублей).