Москва, 8 августа, 2024, 13:05 — ИА Регнум. Дворники, уборщики, учителя, няни, охранники и психологи получают самые низкие зарплаты в России. Об этом стало известно 8 августа из данных сервиса крупной российской компании интернет-рекрутмента HeadHunter.

Кирилл Каллиников/РИА Новости

Самая низкая зарплата зафиксирована у дворников — 32,6 тыс. рублей, у уборщиков оплата труда чуть выше — 37,3 тыс. рублей, у учителей — 41,9 тыс. рублей, у психологов — 45,6 тыс. рублей, у охранников — 47,3 тыс. рублей, пишет газета «Коммерсантъ».

Кроме упомянутых профессий, в список с низкой оплатой труда также входят артисты с доходом в 45,6 тысячи рублей, мерчандайзеры — 43,9 тыс. рублей и кассиры-операционисты с 48,4 тыс. рублей.

На сегодняшний день медиана зарплат в России составляет 70–75 тыс. рублей.

Аналитики сервиса добавили, что в топ-25 специальностей с самой низкой зарплатой попали конкретные профессии, которые не предполагают специфических навыков, профессионального образования, либо не пользуются спросом.

Как сообщало ИА Регнум, в ежегодном послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин заявил, что к 2030 году размер минимальной заработной платы (МРОТ) следует увеличить до 35 тыс. рублей.

В марте вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в России за последние шесть лет реальная заработная плата выросла более чем на 30%. Она добавила, что за 2023 год по сравнению с 2022-м реальная заработная плата выросла на 7,8%.