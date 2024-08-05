Москва, 5 августа, 2024, 11:49 — ИА Регнум. Спрос на сотрудников станций техобслуживания в первом полугодии 2024 года увеличился в России на 17–30%, сообщили 5 августа «Известия».

Сергей Мальгавко/ТАСС

Больше всего станциям техобслуживания сегодня требуется детейлеров. Спрос на них вырос на 59%. Спрос на автослесарей увеличился в полтора раза, на электриков — на 47%, спрос на автомехаников вырос на 38%, спрос на шиномонтажников — на 20%.

«Потребность в кадрах растёт. Высокий спрос формирует и сезонность бизнеса. Весна и лето — традиционно самый активный период для ремонта автомобилей», — сообщила HR-директор сети СТО Fit Service Ирина Кулиева.

Как отметил гендиректор «ААА Траксервис» Юрий Желунов, количество открытых вакансий достигло 30%.

«Причины разные, и дело не только в финансовой мотивации, которую мы уже увеличили более чем на треть за последний год, но и в квалификации кадров, которые необходимы, а также в нежелании новых людей приходить в профессию», — сообщил он.

Специалистов стараются привлечь высокими зарплатами. Кроме того, работодатели готовы предложить сотрудникам больше льгот и бонусов.

По данным сервиса каршеринга «Делимобиль», в первом полугодии средние зарплаты всех специалистов автосервисов выросли почти на 30%. За год рост составил 20–36%, по данным «Авито Работа». Как сообщила Кулиева, средняя зарплата в 2024 году находится на уровне 75 тыс. рублей.

Как сообщало ИА Регнум, по данным рекрутинговой платформы hh.ru за 2023 год, наиболее востребованными на российском рынке труда оказались менеджеры по продажам, а также кассиры и водители. Отмечался большой спрос на персонал в промышленности, строительстве и транспортно-логистической сфере.

При этом за год количество резюме не выросло. Как сообщал замгендиректора сервиса «Работа. ру» Александр Ветерков, больше всего соискателей было в сфере бизнес-услуг, сфера логистики и транспорта оказалась на втором месте, торговля — на третьем.