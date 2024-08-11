Белгород, 11 августа, 2024, 06:40 — ИА Регнум. Украинские войска совершили атаки с использованием беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в двух населённых пунктах Белгородской области, сообщил 11 августа глава региона Вячеслав Гладков.

Иван Шилов ИА Регнум Дрон, ВСУ

Губернатор в своём Telegram-канале уточнил, что речь идёт о посёлке Малиновка в Белгородском районе и селе Березовка в Борисовском районе. В Малиновке ВСУ сбросили с беспилотника взрывные устройства, из-за чего в одном частном домовладении выбило окна и посекло забор.

Кроме того, получили повреждения три легковых автомобиля. В Березовке дрон-камикадзе ударил по двухквартирному дому, где произошёл пожар на крыше. Возгорание удалось ликвидировать. Вместе с тем в здании повредило остекление, кровлю и внутреннюю отделку.

Гладков добавил, что во всех случаях никто не пострадал.

Как сообщало ИА Регнум, 9 августа Белгородская область подверглась массированной атаке БПЛА украинской армии. Российские военные смогли отразить нападение и сбили 29 дронов.

10 августа беспилотник ВСУ ударил по автомобилю на парковке в селе Нечаевка Белгородского района. Транспортное средство было полностью уничтожено. Ещё один украинский дрон ударил по хутору Климовое в Борисовском районе.