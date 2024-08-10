Белгород, 10 августа, 2024, 12:32 — ИА Регнум. Украинские беспилотники нанесли удары по двум населённым пунктам Белгородской области. Один из дронов ударил по автомобилю на парковке в Белгородском районе, сообщил 10 августа губернатор Вячеслав Гладков.

Дмитрий Бойков/ТАСС

«В селе Нечаевка Белгородского района на парковке сельхозпредприятия БПЛА атаковал легковой автомобиль. Транспортное средство полностью уничтожено», — сообщил Гладков в своём Telegram-канале.

Кроме того, ВСУ нанесли удар дроном по хутору Климовое в Борисовском районе. В одном из домов в результате пробило крышу, посекло фасад и выбило стёкла.

Никто в результате этих ударов не пострадал.

Как сообщало ИА Регнум, в Белгородской области действует режим контртеррористической операции. Его ввели на фоне нападения ВСУ на приграничные районы Курской области для обеспечения безопасности мирных жителей и пресечения угроз совершения терактов диверсионно-разведывательными формированиями ВСУ.

Вечером 9 августа Гладков сообщил о ранении жителя Шебекино в результате атаки украинской армии. Мужчина получил осколочное ранение грудной клетки.