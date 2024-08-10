Лозанна, Швейцария, 11 августа, 2024, 02:44 — ИА Регнум. Спортивный арбитражный суд (CAS) признал румынскую гимнастку Ану Марию Бэрбосу бронзовым призером Олимпийских игр в Париже в вольных упражнениях. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

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Ранее спортсменка подала апелляцию о том, что её несправедливо лишили третьего места в этом состязании. Из-за указанного решения бронзу изначально присудили американке Джордан Чайлз.

CAS после рассмотрения обращения Бэрбосу постановил, что представители США подали протест на оценку Чайлз на четыре секунды позже и американская гимнастка должна передать медаль румынской атлетке. Соответствующее решение спортивный суд опубликовал на своём сайте.

Как сообщало ИА Регнум, 6 августа премьер-министр Румынии Марчел Чолаку заявил, что не будет участвовать в церемонии закрытия Олимпиады в Париже из-за лишения Аны Марии Бэрбосу медали. Глава правительства назвал недопустимым отзыв награды, которую, по его словам, гимнастка заработала честным трудом.

5 августа на Олимпиаде в Париже спортсменке из Кении Фейт Кипьегон вернули серебряную медаль, завоеванную в забеге на 5 тыс. м. Изначально спортсменку дисквалифицировали из-за того, что за два круга до финиша она схватила за руку эфиопскую бегунью Гудаф Цегай. Кенийская федерация легкой атлетики подала апелляцию на решение об отстранении Кипьегон, и суд удовлетворил это обращение.