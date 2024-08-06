Париж, 6 августа, 2024, 11:28 — ИА Регнум. Двукратной олимпийской чемпионке из Кении Фейт Кипьегон вернули серебряную медаль, завоеванную в забеге на 5 тыс. м на летней Олимпиаде в Париже, сообщила 5 августа пресс-служба Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics).

Spada/Global Look Press Фейт Кипьегон

Бегунью дисквалифицировали, так как за два круга до финиша спортсменка схватила за руку соперницу из Эфиопии Гудаф Цегай. Федерация легкой атлетики Кении подала апелляцию, которая была удовлетворена World Athletics.

С учётом отмены дисквалификации первое место по итогам забега заняла соотечественница Кипьегон Беатрис Чебет, бронза соревнований досталась голландской спортсменке Сифан Хассан.

Как сообщало ИА Регнум, 5 августа шестикратный чемпион мира по лёгкой атлетике американец Ноа Лайлс стал золотым медалистом на Олимпийских играх в Париже в беге на стометровке. Фотофиниш показал, что атлет обошёл ямайца Кишана Томпсона на пять тысячных секунды — 9,784 против 9,789.

Ранее организаторы Олимпиады не пустили на территорию арены трёхкратную олимпийскую чемпионку по лёгкой атлетике из Ямайки Шелли-Энн Фрейзер-Прайс. Глава ямайской делегации Ян Келли позднее уточнил агентству Reuters, что подготовка спортсменки таким образом была сорвана, но ей удалось зайти на арену через другой вход.