Париж, 6 августа, 2024, 17:16 — ИА Регнум. Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку решил бойкотировать церемонию закрытия Олимпийских игр в Париже из-за лишения гимнастки Ан-Марии Барбосу медали в вольных упражнениях.

LUIGI MISTRULLI/Global Look Press

«Я принял решение не участвовать в церемонии закрытия Олимпиады после скандальной ситуации в гимнастике, где с нашими спортсменами обошлись абсолютно непорядочно», — написал он в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Политик назвал недопустимым отзыв награды, заработанной честным трудом.

Накануне, 5 августа, чемпионка Европы Барбосу заняла третье место по итогам вольных упражнений. Однако позже представители национальной сборной США подали апелляцию на пересмотр оценок Джордан Чайлз. Апелляция была удовлетворена. Американская гимнастка поднялась на третье место, отправив румынку на четвертую строчку.

Как сообщало ИА Регнум, 5 августа спортсменке из Кении Фейт Кипьегон вернули серебряную медаль, завоеванную в забеге на 5 тыс. м на летней Олимпиаде. Её дисквалифицировали, так как за два круга до финиша спортсменка схватила за руку соперницу из Эфиопии Гудаф Цегай. Федерация легкой атлетики Кении подала апелляцию, которая была удовлетворена.