Шебекино, Белгородская область, 10 августа, 2024, 23:29 — ИА Регнум. По меньшей мере три человека получили ранения в Шебекино в Белгородской области в результате удара ВСУ по этому городу, сообщил 10 августа глава региона Вячеслав Гладков.

Petrov Sergey/Global Look Press

«ВСУ вновь наносят удары по городу Шебекино. По предварительной информации, пострадали три мирных жителя», — написал губернатор в своём Telegram-канале.

Он уточнил, что двое пострадавших — мужчина и женщина — получили осколочные ранения. Мужчину направили в областную клиническую больницу, а женщину — в Белгородскую городскую больницу №2. Ещё у одного пострадавшего выявили баротравму и оказали ему помощь на месте. Он отказался от госпитализации.

Гладков также уточнил, что из-за обстрелов города загорелись два частных дома и один коммерческий объект. Сотрудники МЧС уже начали тушение огня.

Также получили повреждения фасады и остекление в трёх многоквартирных домах и социальном объекте. Кроме того, в Шебекино выбило окна и пробило кровлю в частном доме, а осколками посекло две машины.

Помимо этого, повредило линию электропередач, из-за чего часть города временно осталась без энергоснабжения.

Как сообщало ИА Регнум, 8 августа украинские военные также обстреляли Шебекино, в результате чего в городе погиб один мирный житель и ещё один пострадал. Также вспыхнул пожар на территории городского рынка. Возгорание оперативно ликвидировали огнеборцы.

9 августа при обстреле Шебекино украинской армией пострадал ещё один человек. Его доставили в Шебекинскую центральную районную больницу с осколочным ранением грудной клетки.