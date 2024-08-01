Москва, 1 августа, 2024, 08:05 — ИА Регнум. Украинские боевики на донецком направлении пытались уничтожить дронами-камикадзе сдавшуюся в плен группу бойцов. Об этом рассказал «РИА Новости» один из пленных украинцев Дмитрий Курков из Одесской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Пленные ВСУ

По признанию Куркова, его группу отправили захватить пустую, по заверениям командиров, позицию. Но российские подразделения их заметили ещё по дороге и открыли огонь.

Под огнём украинцы добрались до цели и обнаружили, что позиция не пустая, а занять её нет возможности.

Пути для отступления у них не было, поэтому старший группы решил сдаваться в плен. После того как украинцы сложили оружие и бронежилеты, они спустились в подвал, где раненым русские солдаты оказали медицинскую помощь.

В тот момент, когда добровольно сдавшиеся в плен бойцы были в подвале, его начали бомбить дроны-камикадзе.

«Их было около пяти-шести штук. Они залетали, что привело к контузиям. Я не думаю, что русские сами себя обстреливали, наверное, это были украинские дроны», — сказал Дмитрий Курков.

Как сообщало ИА Регнум, колумбийские наёмники ВСУ атаковали своих украинских сослуживцев, пытаясь защитить земляка, рассказал военкор Евгений Поддубный.

Один из наёмников по имени Фелипе отказался идти на штурм позиций ВС РФ, и украинцы, связав его, бросили в яму. Опасаясь, что колумбийца казнят, его товарищи атаковали украинцев.

В Торецке Донецкой Народной Республики российские военные вынесли на руках пленного бойца ВСУ Сергея Наталенко. При попытке сдаться его и других добровольцев пытались расстрелять сослуживцы.