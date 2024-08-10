Берлин, 10 августа, 2024, 16:45 — ИА Регнум. Авиацию НАТО подняли в небо из-за появления российского самолёта Ил-20М. Об этом 10 августа сообщили Военно-воздушные силы Германии в соцсети X (ранее Twitter).

Cody Froggatt/Global Look Press

«Взлёт по тревоге в регионе Балтийского моря. Для обеспечения безопасности воздушного пространства альянса друг за другом в небо поднялись истребители из Лаге (федеральная земля Мекленбург. — Прим. ред.), Швеции и миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства в зоне Балтийского моря и сопроводили российский патрульный самолёт морской авиации Ил-20М», — говорится в заявлении.

Утверждается, что российский самолёт якобы не соблюдал плана полетов и не поддерживал связь со службами авиадиспетчеров. По информации немецкого телеканала NTV, Ил-20М находился в международном воздушном пространстве в районе острова Рюген.

В Министерстве обороны РФ неоднократно заявляли, что российская военная авиация выполняет полёты в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Как сообщало ИА Регнум, Польша и её союзники ночью 8 июля подняли в воздух военные самолёты из-за якобы наблюдающейся активности дальней авиации России. Авиация Польши и союзников поднималась в небо в юго-восточной части страны.

Военную авиацию Польши и других стран НАТО в ночь на 22 июня подняли в небо над республикой из-за «интенсивных» действий Вооружённых сил России на территории Украины. Польское командование выступало с аналогичным заявлением и до этого. Так, 12 июня жителей граничащих с Украиной юго-восточных регионов страны в связи с поднятием в воздух польской авиации из-за активности российских военных предупредили, что может наблюдаться повышенный уровень шума.