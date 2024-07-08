Варшава, 8 июля, 2024, 07:49 — ИА Регнум. Польша и её союзники ночью 8 июля подняли в воздух самолёты из-за якобы наблюдающейся активности дальней авиации России. Об этом сообщило оперативное командование Вооруженных сил Польши в соцсети X.

Gerard van der Schaaf Истребитель F-16 ВВС Польши

В ведомстве отметили, что, так как наблюдается усиленная активность авиации РФ, в небо в юго-восточной части Польши подняты польские и союзные самолёты. При этом население предупредили, что может наблюдаться повышенный уровень шума.

Как сообщало ИА Регнум, военные самолёты Польши и других стран НАТО в ночь на 22 июня были подняты в небо над республикой из-за «интенсивных» действий ВС России на территории Украины.

С аналогичным заявлением польское командование выступало и ранее, в том числе 12 июня. Предупреждение также адресовывалось жителям граничащих с Украиной юго-восточных регионов страны.